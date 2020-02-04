Борисова: Историю Успенской и ее дочери готовят во всех главных ток-шоу страны

Дана Борисова отметила, что историю Любови Успенской и её дочери Татьяны Плаксиной готовят во всех главных ток-шоу страны. Поклонники тоже с нетерпением ждут развязки сложных и запутанных отношений между матерью и дочерью.

После обвинений Татьяны Плаксиной в адрес своей матери Любови Успенской в домашнем насилии, многих журналистов и поклонников заинтересовала эта история. Исходя из заявлений дочери, родна мать пыталась её задушить и даже заставляла употреблять запрещённые вещества. Дана Борисова уверена, что эта история не закончится быстро. К тому же она знает, что все главные российские ток-шоу готовят материал для выпуска своих передач, где главной темой станут взаимоотношения между матерью и дочерью.

Сама Любовь Успенская все заявления дочери отрицает. Певица отметила, у Татьяны Плаксиной — шизофренический психоз, и именно поэтому она выдумывает такие истории. Мнение фанатов разделилось. Одни уверены, что исполнительница ни в чём не виновата, а другие поддерживают Плаксину.

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