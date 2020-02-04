Мнение: Два каудильо

По мере снижения зависимости Турции от России и ее энергоносителей отношения между двумя диктаторами, бредящими о господстве (если не мировом, то хотя бы в окружающем их пространстве) неизбежно будут обостряться. Эрдоган по приезду в Киев сделал ряд отчетливо недружественных к Кремлю заявлений и действий, хотя пока это, скорее, знаки.

Он в очередной раз подтвердил твердую позицию Турции на непризнание Крыма российским. На развитие украинской армии будет передано 50 миллионов долларов — немного, но подчеркнуто, что это взнос в обороноспособность Украины — понятно, от кого. Турция будет защищать интересы крымских татар, которые ущемлены (любопытно, кого Эрдоган имел в виду?).

Впрочем, с противоположной стороны знаков и действий тоже предостаточно, особенно сейчас в Сирии, где Асад пытается переиграть сложившуюся конфигурацию раздела территории. Эрдоган вполне справедливо полагает, что за действиями Асада стоит Кремль. Логика выглядит безупречной — Асад является чистой марионеткой, не обладающей субъектностью даже в пределах своего дворца (на последнюю встречу с Путиным его фактически вызвали в российский командный пункт, а его министру обороны вместо кресла поставили табуретку. На президента суверенной страны это мало похоже, немцы даже своих бургомистров из числа туземцев так не унижали). В общем, Асада Эрдоган рассматривает так, как и нужно — в качестве прикрытия для российских планов и действий. Что душевности в отношения между двумя карликовыми фюрерами не добавляет.

Рано или поздно по законам жанра пинки под столом перейдут в открытый мордобой, и откровенно говоря, не совсем понятно, чем в этой драке может аргументировать Кремль. Особенно, если вспомнить, как сбледнул с лица Путин в ноябре 15 года, когда вопрос о прямом столкновении с Турцией встал в полный рост.

Фантастическая способность нашего гениального стратега плодить вокруг себя врагов уже привела к враждебному окружению на самых стратегически опасных направлениях. Осталось добить вопрос с Белоруссией, чтобы от Петербурга до Астрахани получить сплошную сухопутную и морскую границу полностью враждебного окружения. В способностях гаранта сомневаться не приходится — это он точно сможет. Наладить жизнь в стране — это у него как-то не получается. Оставить после себя руины и врагов — да раз плюнуть.

Источник: Эль Мюрид

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