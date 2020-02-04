Помпео предостерег Центральную Азию от чрезмерной зависимости от Китая

ВАШИНГТОН – Нефть, торговля и надлежащее управление – все это присутствовало на переговорах госсекретаря США Майка Помпео и министров иностранных дел пяти стран Центральной Азии.
Но представителей одной страны там не было, хотя она занимала самое важное место в дискуссии. Речь идет о Китае.
Помпео, самый высокопоставленный американский дипломат, посетивший регион после госсекретаря Джона Керри в 2015 году, приехал в столицу Узбекистана Ташкент для участия в заседании группы С5+1, в которую входят страны Центральной Азии и США.
Госдепартамент сообщил, что главы внешнеполитических ведомств обсуждали возможный вклад стран Центральной Азии в мирный процесс в Афганистане в 2020 году, а также совместную охрану границ и региональные усилия по совершенствованию взаимосвязей в области экономики и энергетики.
Помпео также провел отдельные встречи с каждым из пяти министров иностранных дел, а также с президентами Казахстана и Узбекистана, подчеркнув «необходимость укрепления региональной координации и ускорения прогресса… в интересах стабильности и процветания региона».
Все это немаловажные вопросы для региона, который находится на перекрестке стратегических путей, связывающих Афганистан, Китай, Иран и Россию. Однако главную тревогу у Помпео, судя по всему, вызывает усиление мощи Китая.
Он призвал страны региона избегать чрезмерной зависимости от Пекина, критиковал китайские практики ведения бизнеса и заимствований, а также открыто обсуждал преследование уйгурского и казахского меньшинств в Китае.
Чтобы сделать акцент на последнем, во время визита в столицу Казахстана Нур-Султан Помпео встретился с несколькими семьями этнических казахско-китайских меньшинств, которые, как сообщили в его команде, поделились «ужасными историями о слежке, произвольных задержаниях и принудительной идеологической обработке в Китае».
«Соединенные Штаты призывают все страны присоединиться к нам в требованиях немедленно положить конец этим репрессиям, – сказал Помпео. – Мы просим их просто предоставить убежище людям, которые хотят бежать из Китая. Защитить человеческое достоинство. Просто сделать правильные вещи».
Однако страны Центральной Азии едва ли прислушаются к призыву Помпео существенно пересмотреть их укрепляющиеся отношения с Китаем: Пекин является крупным деловым и инвестиционным партнером, который вкладывает десятки миллиардов в виде инвестиций в трубопроводы и железнодорожные пути и обещает, что этим дело не ограничится.
Вашингтон долгое время утверждал, что он не хочет конкурировать с Россией и Китаем в регионе. Но его все более четкий акцент на практиках Китая и публичные призывы к странам Центральной Азии пересмотреть свое взаимодействие с Пекином могут подорвать этот аргумент.
Бывший заместитель помощника госсекретаря по Центральной Азии в администрации Буша Ивэн Файгенбаум заявил в интервью, что у США есть «обоснованные и серьезные тревоги» по поводу того, что Китай, возможно, ведет своих соседей в долговую яму, предлагая им кредиты, которые они никогда не смогут выплатить.
При этом он отметил, что этот вопрос «не должен быть определяющим в их повестке».
«Американская внешняя политика не должна состоять лишь в ответных реакциях и постоянно занимать оборонительную позицию, – считает эксперт. – Она должна быть активной и наступательной, то есть поддерживать страны за счет использования уникальных сильных сторон Америки».
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Последнее: ВАШИНГТОН – Нефть, торговля и надлежащее управление – все это присутствовало на переговорах госсекретаря США Майка Помпео и министров иностранных дел пяти стран Центральной Азии. Но представителей одной страны там не было, хотя она занимала самое важное место в дискуссии. Речь идет о Китае. Помпео, самый высокопоставленный американский дипломат, посетивший регион после госсекретаря Джона Керри […]
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