Иран отказался делиться с Украиной информацией о крушении самолета

Иран отказался делиться с Украиной информацией о крушении самолета

04.02.2020, 10:14, Новости дня

Тегеран заявил, что больше не будет делиться с Киевом информацией о крушении украинского самолета в январе, после того как украинский телеканал обнародовал аудиозапись переговоров иранских авиадиспетчеров.

Аудиозапись, которая была продемонстрирована в эфире телеканала «1+1» в воскресенье вечером, содержит переговоры пилота заходящего на посадку самолета и двух авиадиспетчеров, которые на фарси говорят о «свете от ракеты», видного по маршруту самолета.

Первые несколько дней после катастрофы Иран отрицал, что самолет был сбит его ракетой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что аудиозапись «доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что [украинский] самолет сбила ракета».

Специалисты полагают, что иранские власти получили доступ к этим записям сразу после катастрофы.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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