Первый канал анонсировал выход шоу Собчак и Гордона

Ежедневное вечернее шоу «Док-Ток», вести которое будут Ксения Собчак и Александр Гордон, начнет выходить на Первом канале с 10 февраля, сообщили в пресс-службе вещателя.

«Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы», – сказала Собчак, пишут «Ведомости».

Отмечается, что темами для ток-шоу станут «истории, вызвавшие в обществе большой резонанс». Программа будет выходить с понедельника по четверг в 22.30, однако Гордон и Собчак будут вести передачу поочередно. Гордон подчеркнул, что они с Собчак могут увидеть «в одной и той же истории совсем разные смыслы».

Сама Ксения Собчак также рассказывала, что подготовка к проекту «Док-Ток» шла долго, а переговоры о ее сотрудничестве с Первым каналом начались еще около трех лет назад.

Ранее Собчак предложила реалити-шоу про жизнь иркутского губернатора на официальную зарплату.

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Последнее: Ежедневное вечернее шоу «Док-Ток», вести которое будут Ксения Собчак и Александр Гордон, начнет выходить на Первом канале с 10 февраля, сообщили в пресс-службе вещателя. «Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы», – сказала Собчак, пишут «Ведомости». Отмечается, что темами для ток-шоу станут «истории, вызвавшие в обществе большой резонанс». Программа […]