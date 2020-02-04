Первый канал анонсировал выход шоу Собчак и Гордона

Первый канал анонсировал выход шоу Собчак и Гордона

04.02.2020, 10:12, Новости дня

Ежедневное вечернее шоу «Док-Ток», вести которое будут Ксения Собчак и Александр Гордон, начнет выходить на Первом канале с 10 февраля, сообщили в пресс-службе вещателя.

«Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы», – сказала Собчак, пишут «Ведомости».

Отмечается, что темами для ток-шоу станут «истории, вызвавшие в обществе большой резонанс». Программа будет выходить с понедельника по четверг в 22.30, однако Гордон и Собчак будут вести передачу поочередно. Гордон подчеркнул, что они с Собчак могут увидеть «в одной и той же истории совсем разные смыслы».

Сама Ксения Собчак также рассказывала, что подготовка к проекту «Док-Ток» шла долго, а переговоры о ее сотрудничестве с Первым каналом начались еще около трех лет назад.

Ранее Собчак предложила реалити-шоу про жизнь иркутского губернатора на официальную зарплату.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Ежедневное вечернее шоу «Док-Ток», вести которое будут Ксения Собчак и Александр Гордон, начнет выходить на Первом канале с 10 февраля, сообщили в пресс-службе вещателя. «Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы», – сказала Собчак, пишут «Ведомости». Отмечается, что темами для ток-шоу станут «истории, вызвавшие в обществе большой резонанс». Программа […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика