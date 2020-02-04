Спорные учебники по истории вернули в крымские школы

Учебник по истории Крыма за десятый класс, возмутивший жителей полуострова, вернулся в школьные библиотеки после того, как из него вырезали главу о коллаборационизме представителей некоторых народов полуострова, сообщил заместитель министра образования, науки и молодежи Айдер Аблятипов.

«Да, учебники эти используются в учебном процессе, были удалены несколько страниц, где говорилось о представителях некоторых народов, проживающих на территории Крыма, которые сотрудничали с немецкими оккупантами», – цитирует РИА «Новости» Аблятипова.

По его словам, один из разделов книги вызвал «определенную социальную напряженность», его изъяли в соответствии с культурно-историческим стандартом. При этом Аблятипов не уточнил, как именно были удалены страницы из пособия.

В феврале прошлого года Совет крымских татар обратился к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой изъять учебник по истории Крыма для 10 классов, в котором крымские татары представлены как коллаборанты и пособники немецких оккупантов. Авторы учебного пособия, как отмечали крымские татары, умолчали о других исторических документально обоснованных фактах, которые показывают весомый вклад крымско-татарского народа в победу в Великой Отечественной войне.

Учебник с сомнительными фактами о крымских татарах было решено изъять из библиотек республики.

В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма подверглись представители 20 национальностей, с полуострова в том числе было выселено более 183 тыс. человек крымских татар. После референдума 2014 года президент РФ издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.





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