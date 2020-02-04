Сборная Китая из-за коронавируса пропустит чемпионат мира по хоккею с мячом

Сборная Китая из-за коронавируса пропустит чемпионат мира по хоккею с мячом

04.02.2020, 10:06, Новости дня

Мужская и женская сборные Китая из-за распространения коронавируса 2019-nCoV не примут участие в чемпионатах мира по хоккею с мячом. В календари игр мировых первенств будут внесены изменения, о которых будет объявлено позднее.

Чемпионат мира среди мужских команд пройдет в Иркутске с 1 по 6 марта, а среди женских команд – в норвежском Осло с 19 по 22 февраля. Стоит отметить, что Сборная РФ – действующий победитель мирового первенства среди мужчин, а среди женщин – Швеция.

Напомним, Китай стал эпицентром нового коронавируса 2019-nCoV – вспышка пневмонии, которая была зарегистрирована в декабре 2019 года. Число заразившихся перевалило за 20 тысяч человек, скончались от инфекции уже более 420.

Источник: Вести



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Последнее: Мужская и женская сборные Китая из-за распространения коронавируса 2019-nCoV не примут участие в чемпионатах мира по хоккею с мячом. В календари игр мировых первенств будут внесены изменения, о которых будет объявлено позднее. Чемпионат мира среди мужских команд пройдет в Иркутске с 1 по 6 марта, а среди женских команд – в норвежском Осло с 19 […]

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