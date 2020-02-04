Сборная Китая из-за коронавируса пропустит чемпионат мира по хоккею с мячом

Мужская и женская сборные Китая из-за распространения коронавируса 2019-nCoV не примут участие в чемпионатах мира по хоккею с мячом. В календари игр мировых первенств будут внесены изменения, о которых будет объявлено позднее.
Чемпионат мира среди мужских команд пройдет в Иркутске с 1 по 6 марта, а среди женских команд – в норвежском Осло с 19 по 22 февраля. Стоит отметить, что Сборная РФ – действующий победитель мирового первенства среди мужчин, а среди женщин – Швеция.
Напомним, Китай стал эпицентром нового коронавируса 2019-nCoV – вспышка пневмонии, которая была зарегистрирована в декабре 2019 года. Число заразившихся перевалило за 20 тысяч человек, скончались от инфекции уже более 420.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Мужская и женская сборные Китая из-за распространения коронавируса 2019-nCoV не примут участие в чемпионатах мира по хоккею с мячом. В календари игр мировых первенств будут внесены изменения, о которых будет объявлено позднее. Чемпионат мира среди мужских команд пройдет в Иркутске с 1 по 6 марта, а среди женских команд – в норвежском Осло с 19 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Генконсульстве ответили на вопрос о россиянах на разбившемся в Казахстане самолете / 27 декабря
- Исполком ОКР поддержал намерение РУСАДА не соглашаться с решением ВАДА / 24 декабря
- Глава Минобороны Турции раскрыл причину закупки российских С-400 / 15 декабря
- Юрист на Кубани убила обманутую клиентку / 16 января
- Завернутое в одеяло тело девушки нашли в квартире в Москве / 10 декабря
- Юристы Трампа назвали импичмент «опасной атакой» на избирательное право американцев / 19 января
- «Аэрофлот» перевел все китайские рейсы в отдельный терминал Шереметьево / 31 января
- Лукашенко: Россия не разрешает поставки нефти из Казахстана в Беларусь, но мы расширим лист поставщиков / 21 января