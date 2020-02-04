Самолет «Победы» «слетел с дороги» в аэропорту Уфы

Самолет «Победы» «слетел с дороги» в аэропорту Уфы

04.02.2020, 10:06, Новости дня

Самолет авиакомпании "Победа" со 183 пассажирами на борту выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту Уфы. Сам перевозчик эту информацию опровергает, однако лайнер отбуксировали на стоянку, а рейс вылетел с задержкой почти в три часа.

 

Инцидент произошел в 07:24 по местному времени (05:24 по Москве) 4 февраля, практически перед самым вылетом в Москву. Воздушное судно во время разворота передней и правой стойками шасси забралось в снег. Всех пассажиров на автобусах доставили в зал ожидания, сотрудники аэропорта, как отметили в пресс-службе, отбуксировали воздушное судно к месту стоянки.

Представители "Победы" настаивают на том, что их самолет не выкатывался за пределы ВПП. "Самолет после начала движения на минимальной скорости сместился в правую сторону без схода с искусственного покрытия", — говорится в пресс-релизе лоукостера.

В то же время одна из пассажирок обнародовала кадры с места, уточнив, что самолет "слетел с дороги". Рейс был задержан на 2 часа 50 минут, он вылетел в 10 утра по местному времени (08:00 по Москве).

Источник: Вести



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