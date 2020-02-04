«Захватили ее как заложника». Успенская отреагировала на обвинения дочери, страдающей шизофреноподобным психозом, в насилии с ее стороны

Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала, что мать над ней издевалась. Об этом она сообщила в эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

«Она берет запирает дверь на ключ и начинает меня душить», – рассказала Плаксина.

Она заявила, что Успенская ее проклинала из-за того, что девушка исповедовала другую, нежели ее мать, религию.

Плаксина заявила, что мать грозила отправить в психбольницу и шантажировала якобы нездоровьем отца.

ВИДЕОВидео: НТВ / YouTube

«Я оказалась в руках НТВ. Они обещали мне, что сделают крутую программу, расскажут про мое творчество, я прочитаю стихи, спою песню! Не ожидала, что там пойдут нападки со всех сторон! У меня не было возможности ни с кем связаться, не было сим-карты. Они хотели побольше грязи, давить на чувства, на больные места, войти в доверие…» — призналась Татьяна изданию StarHit.

Успенская заявила, что ее дочь держали на канале без возможности связи и специально накручивали.

«Я подозреваю, что НТВ захватили ее как заложника. Наобещали ей всего вплоть до проведения очередной операции, имплантов (зубных. – «ГОРДОН»). Ты попадаешь к ним в клетку, а потом они рвут тебя на части! Мы повздорили, это обычная, бытовая ссора, которая могла случиться в каждой семье. Но Таня была перевозбуждена и ушла из дома, я даже не подозревала, что нас ждет! А ночью, когда она не вернулась, я поняла, что что-то не так. Это было 27-го числа, а 28-го вечером я узнала, что она в лапах этих зверей. Они удерживали Татьяну, скрывали, отобрали у нее телефоны, я не могла ей дозвониться, не могла узнать, где она находится… Я жила в этом аду три дня. Удерживали ее в гостиницах, прятали. Она была как будто под гипнозом, говорила жуткие вещи, что я ее душила, что я ее запирала на ключ, что я ее грозилась отправить в психушку. Этого не было! Я никогда в жизни не сделала бы такого. Она самое святое, что есть в моей жизни, моя дочь — это моя муза!» — говорит Успенская.

Певица пообещала, что не допустит выхода этой программы в эфир и будет судиться с каналом НТВ. Тем не менее программа вышла 2 февраля.

ВИДЕОВидео: Starhit The Second / YouTube

Ведущий программы «Звезды сошлись» Оскар Кучера в интервью «Комсомольской правде» сказал, что Плаксину никто не удерживал.

«Как ведущий могу сказать, что человек пришел сам и искал поддержки. Не все гости поверили ей и, скажу честно, у меня тоже есть сомнения на этот счет. Потому что я знаю Любу, и мне кажется, она не тот человек, каким ее представила дочь. Мне кажется, Татьяна действительно нездорова и… тяжелая ситуация, если честно», – сказал он.

«Врачи поставили Плаксиной диагноз – хронический шизофреноподобный психоз. По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит», – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

Плаксна попала в аварию в Коста-Рике 11 сентября 2018 года, вследствие чего потеряла зубы. После этого певица побрила дочь наголо.

Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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