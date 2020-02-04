Бокал вина — путь к алкоголизму: главный нарколог России нашел «ген европейца»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн призвал россиян не равняться на европейцев, которые привыкли каждый день пить по бокалу вина.
По мнению специалиста, хотя для европейцев это является частью образа жизни, жителям РФ столь часто употребление спиртного грозит алкоголизмом.
"Я думаю, что за многие тысячелетия употребления вина это привело к генетическим изменениям у населения средиземноморских стран. Они более устойчивы к вину", — объяснил он свою позицию.
В интервью радио Sputnik Евгений Брюн также призвал всех пройти у нарколога специальный тест, который покажет, как конкретный человек реагирует на алкоголь, и какова его личная биологическая норма.
"Один бокал вина каждый день у женщин уже может показать злоупотребление алкоголем. У некоторых мужчин тоже. Это всегда индивидуальная вещь", — подчеркнул главный нарколог Минздрава.
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