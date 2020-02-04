Социолог Головаха о Богуцкой: Такая культура общения – из прошлого

Замдиректора Института социологии Национальной академии наук Украины, доктор философских наук Евгений Головаха в эфире «Громадського радіо» 3 февраля заявил, что во время полемики необходимо соблюдать культуру общения и не переходить на личности. Так он прокомментировал поведение народного депутата от «Слуги народа» Елизаветы Богуцкой, которая назвала его в соцсетях «дедушкой из позапрошлого столетия».

Социолог отметил, что сообщение Богуцкой было ему неприятно и пожелал молодому поколению помнить о культуре общения.

«Для меня это неприятное, но, кстати, второстепенное дело. Здесь только одно – это уровень культуры. Я бы хотел подчеркнуть одну деталь – это полемика. Полемики могут быть любыми – горячими, упорными, но никогда не надо переходить на личности. Особенно переходить по определенным признакам – по возрасту, полу, этническому происхождению, состоянию здоровья и так далее. Это уже в мире все порядочные люди давно поняли. И прошлым является именно вот такой подход – когда человек говорит, что «этот дед стоит и что-то говорит». Какая разница кто говорит? Потому что важно – что говорит … Такая культура общения – из прошлого. И это я хочу подчеркнуть – можно быть молодым по возрасту, а по культуре – быть в далеком прошлом, в средневековье», – отметил Головаха.

Богуцкая 31 января комментировала эфир программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина», участниками которой были министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет и Головаха.

«Стоит сейчас Дубилет у Шустера и какой-то Евгений Иванович позапрошлого столетия. Стоит будущее и прошлое. Трэш. И дедушка пытается рассказать Дубилету, как правильно проводить достоверную перепись, если дверь агентам не открывает 25% людей. Думаю, что он и телефоном кнопочным пользуется, а дома звонит с дискового, который воткнут в специальную розетку», – заявила депутат.

Социлог в эфире программы раскритиковал результаты оценки численности населения Украины, проведенные Кабмином.

Позже Богуцкая принесла извинения социологу Головахе, но ошиблась в фамилии ученого.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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