Минздрав определил место для эвакуации российских граждан из Китая

Минздрав определил место для эвакуации российских граждан из Китая

04.02.2020, 10:05, Новости дня

Минздрав проинформировал о том, что определено место для эвакуации российских граждан из Китая из-за коронавируса. Сегодня туда направят специалистов для обучения медицинского персонала, сообщил замглавы министерства Сергей Краевой.

«В настоящий момент, по сути дела, определено то место, куда будет осуществлена эвакуация. Сегодня туда будут направлены и уезжают сотрудники, специалисты, врачи-инфекционисты, эпидемиологи, ревматологи с целью проведения занятий непосредственно с тем медицинским персоналом, который будет привлекаться для проведения карантинных мероприятий в период инкубационного периода», – передает ТАСС слова Краевого.

Он напомнил, что работа по эвакуации граждан из КНР организована со 2 февраля. Сейчас, по его словам, определяется число граждан, которые проживают или временно находятся в КНР.

«Это не только граждане Российской Федерации, есть информация, что это и граждане республик СНГ, граждане Украины, Белоруссии, Армении, Таджикистана», – добавил замминистра.

Он рассказал также, что Минздрав организовал круглосуточную консультативную помощь для врачей и медицинских работников в связи с коронавирусом.

«На базе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава РФ организована круглосуточная консультативная помощь органам управления здравоохранения субъектов РФ в случае подозрения на коронавирусную инфекцию. В режиме «24 часа в сутки» находятся специалисты, которые по телефону могут оказать консультативную помощь непосредственно всем врачам и медицинским работникам», – сказал он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что эвакуация 133 граждан РФ из Китая воздушно-космическими силами запланирована на 3-5 февраля.

Напомним, ранее во вторник госкомитет по здравоохранению сообщил, что в Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.



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