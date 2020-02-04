Новый смартфон Xiaomi Redmi K30 Pro не получит 108-мегапиксельную камеру

Китайский производитель мобильной электроники Xiaomi решил не оснащать свой новый смартфон Redmi K30 Pro 108-мегапиксельной камерой. Об этом заявил инсайдер Digital Chat Station.
По словам эксперта, смартфон Xiaomi Redmi K30 Pro не войдет в линейку премиальных гаджетов, как Xiaomi Mi 10. Несмотря на то, что за его производительность будет отвечать мощный процессор Qualcomm Snapdragon 865, устройство не получит топовую 108-мегапиксельную камеру.
Ее заменят 64-мегапиксельным сенсором Soni IMX686, который присутствует в стандартном смартфоне Xiaomi Redmi K30. Также новинка получит разные линзы. Ранее эту информацию подтвердило издательство XDA-Developers.
Публичная демонстрация смартфона Redmi K30 Pro должна состояться в первой половине 2020 года. Дата появления гаджета на рынке мобильных устройств пока не раскрывается.
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Последнее: Китайский производитель мобильной электроники Xiaomi решил не оснащать свой новый смартфон Redmi K30 Pro 108-мегапиксельной камерой. Об этом заявил инсайдер Digital Chat Station. По словам эксперта, смартфон Xiaomi Redmi K30 Pro не войдет в линейку премиальных гаджетов, как Xiaomi Mi 10. Несмотря на то, что за его производительность будет отвечать мощный процессор Qualcomm Snapdragon 865, […]
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