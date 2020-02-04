На некоторых рынках Apple предлагает вызов специалиста на дом для починки iPhone

На некоторых рынках компания Apple предлагает вызов специалиста на дом для починки iPhone по аналогии с заказом работы врача. Пакет услуги предлагается от компании Go Tech Services посредством MacRumors на веб-портале.

Отмечается, что фирма является авторизованным поставщиком услуг со стороны компании Apple со специализацией на удобном и быстром ремонте мобильных девайсов. При этом для заказа вызова на дом пользователь iPhone обязан посетить страницу поддержки Apple. Там потребуется активировать раздел меню под названием «Параметры ремонта». В соответствующей рубрике предлагается 3 варианта. Помимо ремонта в магазине и отсылке устройства по почте некоторым доступно предложение вызова специалиста на дом. На веб-странице отмечается, что услуга предлагается не для всех, а ограничена местом пребывания конкретного пользователя.

В соответствии с данными MacRumors, услуга ремонта на дому предлагается в 6 городах США. Помимо Сан-Франциско и Лос-Анджелес, ею могут воспользоваться жители Нью-Йорка, Чикаго, Хьюстона и Далласа. На сегодня ситуация выглядит так, что единственной доступной услугой на дому является починка дисплея iPhone. Прочие предложения, включая замену батареи, не могут проходить дома. Компания Apple отмечает, оплата за совершенный выезд может быть добавлена к самой стоимости ремонта. Последний оценивается в $129-$329 для моделей iPhone от 5 до 11 поколения.

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