Учёные: Тёмный шоколад повышает упругость кровеносных сосудов

Учёные: Тёмный шоколад повышает упругость кровеносных сосудов

04.02.2020, 10:04, Разное

Учёные назвали единственное кондитерское изделие, которое способно принести пользу для здоровья. По их словам, тёмный шоколад повышает упругость кровеносных сосудов.
Сотрудники Европейского центра безопасности пищевых продуктов, рекомендуют людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, лечиться не только при помощи фармацевтической продукции, но и за счёт различных продуктов питания. На состояние кровеносных сосудов можно повлиять, изменив свой рацион. Лучше всего, воздействует на здоровье сбалансированное питание, в котором в равном количестве имеются все необходимые для организма вещества и микроэлементы. От резких же диет желательно воздержаться. При этом нередко люди не могут отказаться от сладкого. Учёные отмечают, в полной мере этого делать и не следует, так как тёмный шоколад оказывает благотворное воздействие на сосуды, повышая их упругость. Благодаря присутствию в его составе флавонидов какао, данное лакомство поддерживает здоровье сердца. Эти вещества положительно влияют на кровь, повышая её свёртываемость и очищая засоры артерий. В свою очередь это снижает риск возникновения тромбов.

Специалисты отмечают, дневная норма для взрослого человека составляет до 10 грамм кондитерского лакомства. При этом не следует забывать о противопоказаниях. Чтобы не навредить самочувствию, сначала желательно проконсультироваться с медиком и следовать его рекомендациям.



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