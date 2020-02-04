Times — в ЕС опасаются новой волны мигрантов из Ливии

Европейские дипломаты опасаются, что продолжение гражданской войны в Ливии приведёт к новой волне незаконных перевозок беженцев в Европу, ставших причиной гибели множества мигрантов в Средиземном море, пишет The Times. Как пишет издание, в ЕС не уверены в способности ливийских властей контролировать ситуацию на побережье и раздумывают над возобновлением спасательной операции «София», благодаря которой в прошлом удалось спасти десятки тысяч людей.



Reuters

Европейский союз опасается, что гражданская война в Ливии спровоцирует новый поток беженцев в Европу, пишет The Times.

Как отмечает издание, европейские государства с растущим беспокойством наблюдают за продолжающимся противостоянием двух враждующих сторон — пользующегося поддержкой ООН правительства и повстанческой Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара, — а также за продвижением войск генерала Хафтара вглубь Триполи и захватом стратегически важного портового города Сирт в последние несколько недель.

Учитывая, что обе стороны пользуются широкой поддержкой из-за рубежа, конфликт грозит перерасти в международную войну, ведущуюся чужими руками, предупреждает издание, напоминая, что мирные переговоры в Берлине зашли в тупик, а заключённое при посредничестве российского и турецкого президентов соглашение о прекращении огня было нарушено на прошлой неделе.

Европейская служба внешних связей, выполняющая функции Министерства иностранных дел, предупредила, что дальнейшее ухудшение ситуации приведёт к значительному росту числа беженцев, стремящихся покинуть страну морским путём.

Согласно докладу, попавшему в руки немецкого издания Der Spiegel, европейские дипломаты сомневаются в способности ливийских властей остановить новую волну незаконных перевозок людей, уже превративших Средиземное море в самую смертельно опасную границу мира. Несмотря на предоставленное Европой финансирование и обучение, местная береговая охрана, в распоряжении которой имеется всего 42 судна, способна осуществлять патрулирование лишь малой части побережья страны, большая часть которого находится в руках повстанцев.

Как напоминает газета, Ливия благодаря близости к итальянской границе и относительной лёгкости ведения дел незаконными перевозчиками на фоне хаоса гражданской войны действительно стала для многих мигрантов из Африки и с Ближнего Востока «воротами в Европу». В прошлом году в попытке перебраться на континент погибли по меньшей мере 1262 человека.

При этом обстановка в Ливии сегодня настолько небезопасна, что европейские служащие не смогли высадиться на берег для инспектирования ливийской службы береговой охраны, пишет газета. Также на прошлой неделе из-за близости к боевым действиям ООН эвакуировала своих сотрудников из центра приёма беженцев в Триполи.

По сообщениям, Европейская служба внешних связей выступает за возобновление морского патрулирования и проверки соблюдения эмбарго на поставки оружия в рамках операции «София», благодаря которой за три года из вод Средиземного моря были спасены более 50 тыс. беженцев, однако она была полностью упразднена в прошлом году.

Тем временем некоторые члены ЕС настроены резко против возобновления операции, считая, что она даст преимущество незаконным перевозчикам людей. Так, в понедельник австрийский канцлер Себастьян Курц отклонил эту идею, назвав её «билетом в Европу» для африканских мигрантов.

«Я чётко заявляю: этого не случится», — отметил Курц в интервью немецким СМИ.

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