Доктор Мясников разоблачил миф о смертности коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников возмущен тем, что СМИ обсуждают соотношение умерших и выздоровевших от коронавируса. По его мнению, приводить подобный показатель «неинформативно, лишено смысла».
Мясников в своем Telegram-канале напомнил, что «человек, с вирусным заболеванием болеет около 1-3 недель».
«За это время он выздоравливает (будем оптимистами) и вирус «скидывает». В случае «особо опасной инфекции» (а именно такой сейчас статус у нового коронавируса) требуется лабораторное подтверждение, что человек «чист», за ним наблюдают», – подчеркнул Мясников.
Врач обратил внимание, что сейчас подавляющее число больных находятся «в периоде выздоровления и ожидания лабораторного подтверждения, что вирус скинут».
По словам специалиста, умирают в основном заболевшие пожилые люди с хроническими болезнями, это происходит «точь-в-точь как и при гриппозной инфекции».
«Согласитесь – совсем разные ситуации, когда 10 тыс. человек между жизнью и смертью и 300 умерло, 300 выжило, а за остальных бьются врачи и когда 300 умерло, ещё 300 тяжёлых, а остальные 9,5 тыс. успешно выздоравливают. (Цифры условны)», – добавил Мясников.
Напомним, в целях «предупреждения проникновения новой коронавирусной инфекции» Россией принято решение о временном ограничении въезда граждан иностранных государств с территории Китая через воздушные пункты пропуска.
Россия также приостановила движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем. Все организованные российские туристы вернулись из Китая.
В Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Новые кодексы по делам об административных правонарушениях в восемь раз увеличат количество составов правонарушений, за которые можно будет оплатить штраф со скидкой 50%, сообщили в пресс-службе Минюста. В министерстве сообщили, что «проект нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает 1 тыс. 666 составов административных правонарушений», передает ТАСС. Вместе с тем «проектом Процессуального кодекса об административных правонарушениях […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Автоновости: Новый УАЗ отправят в Антарктиду / 13 января
- The Guardian: Лидер неонацистской группировки The Base живет в России и может быть связан с российскими властями / 24 января
- Бутина объяснила отзыв апелляции на приговор суда в США / 3 декабря
- «Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева / 16 января
- Гаджеты: Сообщается о создании в Гонконге вакцины от «китайского» коронавируса / 30 января
- Путин никуда не уходит, никаким транзитом власти и не пахнет / 20 января
- Умерла третья за два месяца молодая звезда корейской поп-музыки / 4 декабря
- Импичмент в Сенате: демократы завершают представление обвинений против Трампа / 24 января