Доктор Мясников разоблачил миф о смертности коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников возмущен тем, что СМИ обсуждают соотношение умерших и выздоровевших от коронавируса. По его мнению, приводить подобный показатель «неинформативно, лишено смысла».

Мясников в своем Telegram-канале напомнил, что «человек, с вирусным заболеванием болеет около 1-3 недель».

«За это время он выздоравливает (будем оптимистами) и вирус «скидывает». В случае «особо опасной инфекции» (а именно такой сейчас статус у нового коронавируса) требуется лабораторное подтверждение, что человек «чист», за ним наблюдают», – подчеркнул Мясников.

Врач обратил внимание, что сейчас подавляющее число больных находятся «в периоде выздоровления и ожидания лабораторного подтверждения, что вирус скинут».

По словам специалиста, умирают в основном заболевшие пожилые люди с хроническими болезнями, это происходит «точь-в-точь как и при гриппозной инфекции».

«Согласитесь – совсем разные ситуации, когда 10 тыс. человек между жизнью и смертью и 300 умерло, 300 выжило, а за остальных бьются врачи и когда 300 умерло, ещё 300 тяжёлых, а остальные 9,5 тыс. успешно выздоравливают. (Цифры условны)», – добавил Мясников.

Напомним, в целях «предупреждения проникновения новой коронавирусной инфекции» Россией принято решение о временном ограничении въезда граждан иностранных государств с территории Китая через воздушные пункты пропуска.

Россия также приостановила движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем. Все организованные российские туристы вернулись из Китая.

В Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.





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