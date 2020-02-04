Мнение: Предчувствие войны и восстания низов

Тревогой дышит мир. Тревога носится в воздухе. Мрачные предчувствия.
«1917» — драма о событиях Первой мировой Сэма Мендеса продолжает победное фестивальное шествие. На этот раз он выиграл BAFTA. До этого были победы на «Золотом глобусе», «Выбор критиков» и премия Гильдии режиссеров Америки.
Рядом с «1917», рука об руку, получает призы актер Хоакин Феникс – за роль Джокера в одноименном фильме – истории не закоренелого злодея, не сумасшедшего. Но человека, героя социальных низов, которого сделало злодеем общество. Победы на BAFTA. «Золотом глобусе», «Выбор критиков», премия Гильдии киноактеров США.
Война и отверженные – две главные темы нашего времени, талантливо воплощенные кинематографом. Грядущая война и отверженные, не имеющие иного выхода, кроме как стать злодеями.
Это не удивляет в мире растущего социального неравенства и разочарования в капитализме.
Это не поражает в мире, где к власти приходят популисты Трамп и Джонсон, авторитарный Китай наращивает военную мощь, а постаревший Путин «полковник, который ошибся веком», готов отправить Россию «в рай».
Предостережения ничего не значат. Они никого не остановят. Мир накопил противоречия и прямым курсом идет к потрясениям.
Критики смотрят на экран. Зрители идут в кино. Они видят, как солдаты Первой мировой идут в гибельные атаки, гибнут миллионами. В войне, где смерть — больше статистика, чем личная трагедия.
В это время, в соседнем зале, по лестнице прыгает Джокер. Торжествующий, нелепый герой отверженных, один из них.
Это не прошлое. Не фантазия. Будущее. Настоящее, которое станет будущим.
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Источник: СерпомПо
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Последнее: Тревогой дышит мир. Тревога носится в воздухе. Мрачные предчувствия. «1917» — драма о событиях Первой мировой Сэма Мендеса продолжает победное фестивальное шествие. На этот раз он выиграл BAFTA. До этого были победы на «Золотом глобусе», «Выбор критиков» и премия Гильдии режиссеров Америки. Рядом с «1917», рука об руку, получает призы актер Хоакин Феникс – за […]
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