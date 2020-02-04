Приемные родители до смерти забили мальчика в Екатеринбурге

Приемные родители до смерти забили мальчика в Екатеринбурге

04.02.2020, 9:51, Разное

Приемные родители до смерти избили шестилетнего мальчика, которого забрали из детдома в Екатеринбурге. Выяснилось, что семейная пара наносила сыну побои полтора года, сообщает телеканал «360».

В одну из ночей ребенку нанесли слишком сильный удар. В результате он скончался от черепно-мозговой травмы. Помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова сообщила, что в отношении приемной матери завели уголовное дело по нескольким статьям, включая истязание несовершеннолетнего и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как пишет Ura.ru, ее супруга будут судить отдельно из-за болезни.



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