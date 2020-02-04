Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 26 копеек – до 63,47 рубля, курс евро снизился на 23 копейки – до 70,20 рубля.
Стоимость нефти утром выросла до 54,84 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Последнее: Приемные родители до смерти избили шестилетнего мальчика, которого забрали из детдома в Екатеринбурге. Выяснилось, что семейная пара наносила сыну побои полтора года, сообщает телеканал «360». В одну из ночей ребенку нанесли слишком сильный удар. В результате он скончался от черепно-мозговой травмы. Помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова сообщила, что в отношении приемной матери завели уголовное […]
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