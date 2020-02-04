Московская биржа открылась ростом

Московская биржа открылась ростом

04.02.2020, 9:51, Новости дня

Индекс Мосбиржи в ходе торгов во вторник утром вырос на 0,58% и составил 3088,61 пункта, индекс РТС поднялся на 0,73% – до 1532,29 пункта.

Следует из данных Московской биржи.



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