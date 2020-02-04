Мнение: Хватит менять собак на газ

Мнение: Хватит менять собак на газ

04.02.2020, 9:45, Разное

Фотожабы по мотивам выступления клоуна из "Слуги народа", предложившего гражданке продать собаку, чтобы оплатить квитанцию за газ.

https://glavred.info/ukraine/10145855-sobiraysya-sirko-iz-oblgaza-prishli-set-vzorvalas-memami-iz-za-oplaty-za-gaz-prodazhey-sobaki.html — еще здесь

История с этой собакой напомнила волну мемов про "Переписала хату на кота", которую разгоняли "оранжевые", если кто еще помнит.

Источник: Colonel Cassad



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