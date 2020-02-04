В РФ могут снизить требования к кандидатам в космонавты

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что некоторые требования к кандидатам в отряд космонавтов могут быть снижены. Госкорпорация и Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина уже рассматривают этот вопрос.

«Мы уже ведем с руководством Центра подготовки космонавтов переговоры <…> снять в пределах разумного некоторые требования к кандидатам», – сказал Рогозин, передает ТАСС.

Он уточнил, что данный вопрос обсуждается с учетом новой технологии работы экипажа, в частности, использования более современных кораблей, большого количества автоматики, которая помогает человеку.

Рогозин добавил, что, если требования не снизят, то Роскосмосу «еще долго придется отбирать в отряд суперменов».

Он также напомнил и о роли девушек-космонавтов. «Они должны быть просто очень хорошими специалистами в тех сферах, которые нужны для работы в космосе – врачами, пилотами, инженерами, биологами, астрономами», – сказал Рогозин, подчеркнув, что в перспективе они смогут стать специалистами по бортовой аппаратуре космических кораблей и орбитальных станций, а также выполнять другие задачи.

При этом стало известно, что Анну Кикину – единственную женщину в отряде российских космонавтов – поставили в план на полеты в космос. «Она стоит в плане», – сообщил Рогозин, не уточнив, в каком году полетит Кикина. «Будет предложение от ЦПК, соответствующая комиссия Роскосмоса будет рассматривать», – отметил он.

Последний раз женщина-космонавт из РФ находилась на МКС с сентября 2014 по март 2015 года. Елена Серова провела в космосе 167 дней и стала первой россиянкой на Международной космической станции.

Кроме того, глава госкорпорации заявил, что Роскосмос будет поддерживать роль проводника на орбиту для других стран, которые «рвутся в космос и могут стать нашими долгосрочными партнерами».

Рогозин отметил, что госкорпорация готова заказывать дополнительные корабли для коммерческих предложений, соблюдая разумный баланс. «Нельзя ни в коем случае делать так, чтобы наши космонавты годами ждали, когда они могут полететь, а мы, распахнув объятия, бежали в сторону иностранных партнеров», – добавил он, уточнив, что сейчас в сотрудничестве заинтересованы Венгрия, Турция и Египет.

Напомним, в мае 2019 года Дмитрий Рогозин объявил новый набор в отряд космонавтов. Также были названы критерии отбора новых российских космонавтов.

Газета ВЗГЛЯД писала, как стать космонавтом.





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