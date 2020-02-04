Российскую систему диагностики коронавируса решили использовать в Ухане

Российскую систему диагностики коронавируса решили использовать в Ухане

04.02.2020, 9:44, Новости дня

Программу для диагностики коронавируса, разработанную российскими учеными, планируют в ближайшее время использовать в китайском городе Ухань для работы с пациентами, сообщил директор Российского центра программ ВОЗ «Укрепление здоровья в больницах» Виктор Фрешт.

«Ассоциация [КНР неправительственных медицинских учреждений] учредила контрольную бригаду, которая поехала в центр эпидемии. <…> 500 врачей <…> поехали в Ухань и будут использовать там систему <…> [которую приморские ученые разработали для помощи в диагностике и назначении персонифицированного лечения]», – цитирует ТАСС Фрешта.

Специальную систему создали в Институте автоматики и процессов управления ДВО РАН (ИАПУ ДВО РАН) при поддержке Центра программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Владивостокского университета экономики и сервиса. Она поможет медикам диагностировать и назначать оптимальную терапию. 

По словам замдиректора ИАПУ ДВО РАН Валерия Грибова, система способна диагностировать различные заболевания, если в нее включить точные данные о симптомах заболевания.

Грибов отметил, что система была разработана на основе документа о диагностировании коронавирусной инфекции, который предоставило Министерство здравоохранения Китая. 

«Наша технология дает возможность качественных решений в зависимости от качественных знаний. Если был качественный документ со знаниями [о вирусе], значит, эти знания будут правильно интерпретироваться», – отметила старший научный сотрудник лаборатории Интеллектуальных систем ИАПУ ДВО РАН Елена Шалфеева.

Ранее китайские ученые подтвердили происхождение нового коронавируса от летучих мышей.

Напомним, в Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы.



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