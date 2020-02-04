В Минздраве раскрыли опасность вина для россиян

Представители Минздрава предупредили россиян об опасности регулярного употребления вина. По словам специалистов, даже небольшой бокал напитка по вечерам может привести к печальным последствиям, сообщает телеканал «360».
Специалисты ведомства пояснили, что для жителей европейских стран такая доза не представляет опасности, поскольку из-за жаркого климата алкоголь быстрее выводится из организма. Немалую роль играет и генетический фактор: европейцы регулярно пили вино на протяжении столетий. Но для жителей России такой режим употребления спиртного чреват алкоголизмом. По мнению экспертов, беспокоиться стоит в том случае, если человек чувствует неутолимую жажду выпить даже небольшое количество вина.
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