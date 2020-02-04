Власти Бразилии не будут отменять карнавал из-за коронавируса

Власти Бразилии не собираются отменять традиционный карнавал из-за распространения в мире нового китайского коронавируса. Об этом 3 февраля в своем Twitter сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Бразилии.
«Этот карнавал является частью культурной идентичности Бразилии. У нас нет оснований для обсуждения разных гипотез. Мы надеемся, что все это время люди будут веселиться и наслаждаться здоровьем», – говорится в сообщении.
«Quanto ao cancelamento do Carnaval: é uma festa cultural, que faz parte da identidade do Brasil. Não temos motivos p/ levantar essa hipótese e esperamos q seja um período que as pessoas se divirtam e aproveitem com sabedoria e saúde», declara o ministro @lhmandetta #Coronavírus
— Ministério da Saúde (@minsaude) February 3, 2020
Ежегодный фестиваль в Бразилии проводится за 40 дней до Пасхи и отмечает начало Великого поста. Бразильский карнавал является крупнейшим народным праздником страны.
В этом году карнавал пройдет с 21-го по 26 февраля.
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
По состоянию на 3 февраля в Китае жертвами нового вируса стали 425 человек, количество заболевших превысило 20 тысяч.
За пределами Китая на 3 февраля был зарегистрирован 151 случай заболевания в 23 странах и один случай смерти.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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