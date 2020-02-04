«Уральские авиалинии» объяснили отказ пустить на рейс из Китая граждан СНГ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объяснила инцидент с отказом в регистрации на рейс из Китая гражданам СНГ, у которых уже были куплены билеты. В пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что с февраля компания имеет право перевозить на чартерных рейсах из Китая только россиян.
«Согласно распоряжению правительства Российской Федерации №140-р от 30.01.2020 авиакомпания «Уральские авиалинии» с 01.02.2020 приостановила выполнение регулярных рейсов в/из КНР. С этого дня авиакомпания выполняет только чартерные рейсы. Заявки на получение разрешений на выполнение чартерных рейсов были отправлены авиационным властям КНР. Согласно полученному разрешению авиакомпания имеет право перевозить исключительно граждан России», – сказали в авиакомпании, передает РИА «Новости».
Там отметили, что пассажиры из стран СНГ могут обратиться в службу поддержки пассажиров авиакомпании, где им вернут денежные средства без штрафов и комиссий.
Ранее сообщалось, что нескольким гражданам Армении, у которых были куплены билеты, отказали в регистрации на рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Китае. Стоимость билетов была компенсирована.
При этом 4 февраля правительство РФ приняло решение временно ограничить въезд граждан иностранных государств с территории Китая через воздушные пункты пропуска.
Напомним, в Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.
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