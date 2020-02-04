Привлекательность преступного образа жизни

Все, что нужно знать рано утром 4 февраля
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Последнее: Илон Маск опроверг заявления некоторых экспертов об опасности для здоровья людей сетей пятого поколения. Однако американского миллиардера беспокоит «жадность» 5G-технологий. Распространение сетей передового поколения по миру происходит очень быстро, и они стремительно и «жадно» захватывают свободные частоты. Об этом Маск заявил, отвечая на вопросы подписчиков его Twitter-аккаунта. Потенциальную опасность для здоровья 5G-сети, воздействуя на организм […]
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