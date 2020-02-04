Умер социолог Теодор Шанин, основатель Высшей школы социальных и экономических наук

Умер социолог Теодор Шанин, основатель Высшей школы социальных и экономических наук

04.02.2020, 9:36, Новости дня

В ночь на 4 февраля в Москве умер социолог Теодор Шанин, основатель

Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»). Он – один из ведущих российских ученых в области социологии и экономики крестьянства и сельского хозяйства, также занимался исторической социологией и социальной экономикой и политологии. 

«С грустью сообщаем, что сегодня ночью скончался основатель и

президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин. Для нас всех это большая потеря», – говорится в сообщении на сайте школы. Шанину было 89 лет. 

«Он работал до последнего дня, и мы благодарны за годы работы с

Теодором, за его мудрость и мужество, свободу и отвагу», – говорится в

сообщении.

Шанин родился в 29 октября 1930 года в Вильно (в настоящее

время Вильнюс, Литва). В 11 лет он был сослан в Сибирь с матерью, затем попал под амнистию, выехал в Узбекистан, жил в Польше, а затем уехал в Израиль и работал в Великобритании. После распада СССР он 

сначала руководил программой по исследованию сельского хозяйства в России, а затем в 1995 году основал Московскую высшую школу социальных и экономических наук («Шанинка», МВШСЭН) – единственный частный российский вуз, где социальные науки преподаются на европейском уровне, а выпускники могут конкурировать со специалистами крупнейших университетов мира. «Пробить» вуз Шанину удалось так: он написал письмо министру образования Ягодину и предложил создать в России новую систему образования, которая сможет соединить лучшие черты российской высшей школы и западного образования. 

В 2018 году российские власти лишили «Шанинку» аккредитации – якобы из-за «отсутствия необходимого материально-технического обеспечения учебного процесса и отсутствие необходимой квалификации у педагогических работников». Сам Шанин тогда заявил, что «не ожидал, что Россия будет развиваться таким путем». 



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