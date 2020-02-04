Вице-президент «Монако» Петров: хочется верить, что скоро все переменится

Вице-президент и генеральный директор футбольного клуба "Монако" Олег Петров представил новичков команды, а также рассказал о текущем положении дел в стане монегасков.

В зимнее трансферное окно в "Монако" перешли Юссуф Фофана, Орельен Тчуамени и Хариссон Марселин. "Они молодые и талантливые футболисты. Мы наблюдали за ними на протяжении многих лет и приобрели с расчетом на будущее, – сообщил Петров, слова которого приводит пресс-служба клуба. – Я уверен, что они принесут большую пользу команде".

Монегаски после 22 игр чемпионата Франции с 29 очками занимают 13-е место в турнирной таблице. "Монако" довел безвыигрышную серию в Лиге 1 до четырех игр – три поражения и одна ничья.

"Я слежу за тренировками, и штаб проводит работу очень высокого уровня, выкладывается на максимум. Начало было непростым, но нужно дать немного времени, чтобы все встало на свои места, – сказал Петров. – Везение не всегда было на нашей стороне, как в последней игре с "Нимом", в которой мы получили две красные карточки, несмотря на уверенное начало. Этот период непрост для нас, но мне хочется верить, что скоро все переменится", – подытожил вице-президент и генеральный директор клуба.

Источник: Вести

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