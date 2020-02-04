Эксперт: Вся мировая электроника оказалась под угрозой из-за коронавируса

Мировой рынок может столкнуться с сильнейшим дефицитом китайских компонентов, которые нечем будет заменить. Это будет знакомая ситуация – после аварии на атомной электростанции «Фукусима» уже возникал дефицит на японские компоненты. Такое заявление сделал исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

Вся мировая электроника оказалась под ударом из-за угрозы остановки китайских производств на фоне разрастания смертельного коронавируса.

«Ни российские производители, ни производители других стран не смогут воспользоваться перебоями в поставках из Китая. В мире нет мощностей, которые могут обеспечить такие объемы. Если ограничения будут длительными, это ударит по всей отрасли во всех странах. Сильнее всего по тем, кто в погоне за эффективностью минимизировал запасы и полагался на принцип Just In Time», — говорит газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

По его словам, развитие в парадигме свободной беспошлинной торговли привело к высочайшей концентрации каждого вида производств по странам и компаниям. В итоге вся мировая электроника зависит от ряда стран. Например, в Китае сконцентрированы сборочные производства электроники, производства печатных плат, производства по корпусированию микросхем. «Хотя крупнейшие производители полупроводниковых чипов расположены вне Китая, в этом виде мировым лидером является тайваньская компания TSMC, но следующий передел по корпусированию микросхем зависит от Китая очень сильно. Когда говорят, что каждый второй чип китайского производства, это означает, что каждый второй чип скорпусирован в Китае», — объясняет Покровский.

В этом он видит большую ошибку. Миру уже был преподан урок, когда после аварии на атомной электростанции «Фукусима» возник сильнейший дефицит на ряд японских компонентов, которые нечем было заменить, напоминает собеседник.

Покровский надеется, что дефицит незаменяемых китайских компонентов, наконец, заставит отказаться от гиперконцентрации производств в одной стране. «Рано или поздно придется пересматривать принципы регулирования мировой торговли так, чтобы диверсифицировать риски и распределить производственные мощности по разным регионам. Это, конечно, невыгодно крупнейшим глобальным корпорациям, которые доминируют благодаря принципам свободной международной торговли и гиперконцентрации производств. Но зато выгодно национальным компаниям всех стран, которые за счет кооперации и конкуренции могут обеспечить устойчивое производство», — считает исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники.





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