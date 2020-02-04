Появилось видео отражения авиаудара расчетами C-300 и С-400 на учениях

Появилось видео отражения авиаудара расчетами C-300 и С-400 на учениях

04.02.2020, 9:26, Новости дня

Военнослужащие Центрального военного округа отработали отражение авиаудара условного противника во время учений, проходящих в небе над Уралом, Сибирью и Поволжьем, информирует пресс-служба ЦВО.

Расчеты станций «Небо» выявили и классифицировали цели — они передали данные комплексам С-300 и С-400, а также истребителям-перехватчикам МиГ-31, передает РЕН ТВ.

В качестве «противника» выступили истребители МиГ-31, транспортники Ан-26 и вертолеты Ми-8, которые взлетели с пяти аэродромов и заходили с разных высот в район ПВО.

В учениях принимали участие 12 самолетов и вертолетов, а также более 1,5 тыс. военнослужащих.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как «Панцирь» научился поражать копеечные цели.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Красноярского уролога признали виновным в получении взятки за постановку ложного диагноза. Таким образом медик помог одному из призывников уклониться от службы в армии, сообщает Национальная служба новостей.  По версии правоохранителей, за свою работу врач получил 50 тысяч рублей. За это суд выписал ему штраф в размере трех миллионов рублей и вынес запрет на право заниматься […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика