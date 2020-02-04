Появилось видео отражения авиаудара расчетами C-300 и С-400 на учениях

Военнослужащие Центрального военного округа отработали отражение авиаудара условного противника во время учений, проходящих в небе над Уралом, Сибирью и Поволжьем, информирует пресс-служба ЦВО.

Расчеты станций «Небо» выявили и классифицировали цели — они передали данные комплексам С-300 и С-400, а также истребителям-перехватчикам МиГ-31, передает РЕН ТВ.

В качестве «противника» выступили истребители МиГ-31, транспортники Ан-26 и вертолеты Ми-8, которые взлетели с пяти аэродромов и заходили с разных высот в район ПВО.

В учениях принимали участие 12 самолетов и вертолетов, а также более 1,5 тыс. военнослужащих.

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