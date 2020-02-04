«Открытые медиа»: Зять Сергея Кириенко занялся мусорным бизнесом

«Открытые медиа»: Зять Сергея Кириенко занялся мусорным бизнесом

04.02.2020, 9:24, Новости дня

Зять первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко Андрей Угнич с весны 2019 года владеет долями в компаниях, которые занимаются сбором отходов в Тамбовской области. Об этом пишут «Открытые медиа».

Речь идет о долях в компаниях «Комэк» и «Тэко-Сервис».

Как отмечает издание, Андрей Угнич женат на дочери Кириенко Любови. В 2012 году Любовь Кириенко неоднократно публиковала фотографии со свадьбы, на которых можно найти ее отца.

Компании, которыми теперь владеет Угнич, на рынке мусора давно. С 2011 года выручка «Тэко-Сервис»не бывает ниже 200 млн рублей, а прибыль в 2018 году составила 17,7 млн рублей.

До недавнего времени единственным владельцем организации был бывший председатель тамбовского отделения «Партии Роста» Валерий Патченский, а пост генерального директора последние три года занимает Алексей Плахотников, сын бывшего депутата Госдумы от «Единой России», пишут «Открытые медиа».

С 2019 года компания работает не только в Тамбове, но и в Липецкой области.



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