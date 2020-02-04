Рогозин рассказал о замечаниях к проекту сверхтяжелой ракеты

Рогозин рассказал о замечаниях к проекту сверхтяжелой ракеты

04.02.2020, 9:19, Новости дня

К эскизному проекту российской ракеты сверхтяжелого класса от РКК «Энергия» появились несколько замечаний, они будут проработаны в процессе создания технического облика носителя, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Есть несколько десятков замечаний, но они имеют рабочий характер и будут доработаны в процессе создания технического облика корабля и ракеты», – сообщил Рогозин, напомнив, что в целом эскизный проект сверхтяжа был одобрен еще в декабре.

Кроме того, Рогозин сообщил о ряде технических замечаний к российскому многофункциональному лабораторному модулю «Наука». «У специалистов Центра им. Хруничева и у военной приемки есть ряд технических замечаний. Они устраняются», – сказал Рогозин, передает ТАСС.

Он также заявил, что Роскосмос планирует начать реализацию Единой государственной космической программы в 2021 году. По словам главы Роскосмоса, программа будет содержать описание проектов, сроки их реализации, финансирование и другую информацию. В частности, в нее войдут проект создания сверхтяжелой ракеты вместе с лунной программой, группировка «Сфера», развитие ГЛОНАСС.

Ранее Рогозин заявил, что наступивший 2020 год станет переломным для российской космической отрасли и покажет, сможет ли она преодолеть хронические проблемы. 



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