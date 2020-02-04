Мнение: Твой сгоревший Суперджет

Вот еще одна забавная новость, которая косвенно подтверждает старые подозрения:
«Superjet, сгоревший в Шереметьево вместе с пассажирами в прошлом году, так и не убрали из аэропорта. Лайнер Superjet 100, который в мае прошлого года совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево (тогда в загоревшемся самолете погибли десятки людей), до сих пор находится на территории аэропорта. Самолет стоит возле одного из ангаров, и его могут видеть пассажиры рейсов, вылетающих из Шереметьево».
Подробнее: https://www.newsru.com/russia/03feb2020/sjet.html
В этой новости самой по себе нет, конечно, ничего неожиданного: мы в России живем и знаем, что здесь только так и должно быть, поскольку девиз нашей вернувшейся в привычное состояние экономики неизменен: «Всем на всё накласть».
Хотя для иностранцев оно, конечно, малость удивительно: русские, типа, раздолбаи известные — но год?! Но самолет с трупами? Но один из главных аэропортов страны? Но цветмет, наконец?! В конце концов, он ведь не в глухую тайгу упал, куда дорог еще не проложили — нет, обгоревшее «тело» самолета именно там, где всего в избытке — есть и люди, и любая техника, и подъездные пути, и дороги — только вывози!
А русские не вывозят. Почему? Да понятно — лень. Неохота. Потом. Скоро. Отмазки мы все знаем, поскольку сами ими всю жизнь активно пользуемся. Это называется «ментальность».
Но! На этом фоне еще страннее и загадочнее выглядит история с «трупом самолета» в том же Подмосковье — результат аварии, случившейся несколько позже катастрофы Суперджета. Речь, конечно, о «посадке Аэробуса в кукурузу», случившейся в августе прошлого года. Я о ней писал не раз. Да все помнят — летчики-Герои России посадили самолет с полными баками, взлетевший из а/п Жуковский, потому что «в двигатель попали чайки».
Тот самолет сел в поле в начале августа, а уже через 3 дня (три дня!!) после посадки в поле не осталось НИЧЕГО. Пригнали спецтехнику, спецтягачи, за 1,5 дня все разрезали на куски, за оставшиеся 1,5 дня все погрузили и увезли в неизвестном направлении. Я еще тогда, в августе говорил, что история с ликвидацией последствий аварии — абсолютно нероссийская, что так в России не бывает и быть не может…
Нет, здоровенный Аэробус распилили и утилизировали в три дня, хоп — и нету. А обгоревший остов СуперДжета стоит себе где стоял, хотя он приземлился раньше, и убирать его было бы проще и дешевле. Почему так? В чем разница?
Версия «птиц в двигателе» у Аэробуса становится все более и более сомнительной. Хотя кто и как теперь ее проверит? Самолета-то нет. Утилизирован!
Источник: Размышления вольного социолога
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