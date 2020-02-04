Стартовали российские продажи кроссовера Cadillac XT6

Стартовали российские продажи кроссовера Cadillac XT6

04.02.2020, 9:14, Новости дня

В РФ поступил в продажу обновленный полноразмерный кроссовер Cadillac XT6, который уже доступен у местных дилеров.

В свою очередь, первые экземпляры поступят ко всем представительствам марки уже к начале марта. Данная модель получила длину свыше 5 метров, что свидетельствует о возможности более комфортного размещения пассажиров. Для рынка  США кроссовер Cadillac XT6 получил 3,6-литровый бензиновый агрегат на 300 л.с. мощности.

В Россию кроссовер Cadillac XT6 поступит с улучшенным 2-литровым мотором с турбиной на 200 л.с. мощности. Производитель применил здесь адаптивную подвеску, девятиступенчатую трансмиссию, а также трехрядный салон. Кроме того, новинка получила системы распознавания столкновений, опцию осмотра пешеходов на проезжей части.



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