Стартовали российские продажи кроссовера Cadillac XT6

В РФ поступил в продажу обновленный полноразмерный кроссовер Cadillac XT6, который уже доступен у местных дилеров.
В свою очередь, первые экземпляры поступят ко всем представительствам марки уже к начале марта. Данная модель получила длину свыше 5 метров, что свидетельствует о возможности более комфортного размещения пассажиров. Для рынка США кроссовер Cadillac XT6 получил 3,6-литровый бензиновый агрегат на 300 л.с. мощности.
В Россию кроссовер Cadillac XT6 поступит с улучшенным 2-литровым мотором с турбиной на 200 л.с. мощности. Производитель применил здесь адаптивную подвеску, девятиступенчатую трансмиссию, а также трехрядный салон. Кроме того, новинка получила системы распознавания столкновений, опцию осмотра пешеходов на проезжей части.
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