Стартовали российские продажи кроссовера Cadillac XT6

В РФ поступил в продажу обновленный полноразмерный кроссовер Cadillac XT6, который уже доступен у местных дилеров.

В свою очередь, первые экземпляры поступят ко всем представительствам марки уже к начале марта. Данная модель получила длину свыше 5 метров, что свидетельствует о возможности более комфортного размещения пассажиров. Для рынка США кроссовер Cadillac XT6 получил 3,6-литровый бензиновый агрегат на 300 л.с. мощности.

В Россию кроссовер Cadillac XT6 поступит с улучшенным 2-литровым мотором с турбиной на 200 л.с. мощности. Производитель применил здесь адаптивную подвеску, девятиступенчатую трансмиссию, а также трехрядный салон. Кроме того, новинка получила системы распознавания столкновений, опцию осмотра пешеходов на проезжей части.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В кабинете министров Украины посчитали платежки за газ и электроэнергию пенсионерки, которой депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар советовал «продать элитную собаку», чтобы оплатить коммунальные услуги. Заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив извинилась за поведение Брагара и сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский лично поручил кабмину разобраться в ситуации, передает «Украинская правда». По ее словам, […]