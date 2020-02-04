В РФ подорожали китайские автомобили

В РФ подорожали китайские автомобили

04.02.2020, 9:14, Новости дня

За последние несколько недель в РФ подорожали автомобили китайских марок Changan, Haval, Zotye.

В зависимости от производителя, модели и комплектации ценники увеличились на 20-125 тысяч рублей. Теперь обновленный кроссовер Changan CS35 Plus доступен в базовой версии по цене от 1,1 млн рублей. Кроме того, удорожание коснулось всех моделей марки Haval, которые теперь продаются на 19-25 тысяч рублей дороже.

Что касается продукции марки Zotye, то модели T600 и Coupa теперь продаются на 90 тысяч рублей дороже, чем еще совсем недавно. Китайская компания JAC увеличила стоимость своих кроссоверов S3 и S5, которые теперь предложены на 125 тысяч рублей дороже, чем в прошлом году. Остальные китайские бренды пока не применили удорожание.



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