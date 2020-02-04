Kia представила внедорожный кроссовер Kia Seltos X-Line на Auto Expo 2020

Южнокорейский бренд Kia представил на выставке Auto Expo 2020 новую версию популярного кроссовера Seltos X-Line.

Данный автомобиль стал серийным исполнением концепта Line Trail Attack Concept, который показали публике осенью прошлого года в Лос-Анджелесе. В свою очередь, кроссовер отличается более агрессивной внешностью и дополнительной линейкой оптики Hella, установленной на крыше автомобиля. Также кроссовер получил увеличенный клиренс для максимальной проходимости.

Кроме того, разработчики уместили на кузове лебедку для возможности самостоятельного выхода из сложных ситуаций на бездорожье. Напомним, под капотом кроссовера Kia Seltos X-Line применен 1,6-литровый бензиновый двигатель с мощностью 175 л.с. Автомобиль имеет полный привод и 7-ступенчатую трансмиссию.

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