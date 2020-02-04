Самолет с 189 людьми не смог взлететь и попал в аварию в Уфе

Пассажирский авиалайнер компании «Победа», направлявшийся из Уфы в Москву, не смог подняться в воздух и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города. На борту самолета находились 189 человек, сообщает телеканал «360».
Инцидент произошел утром 4 февраля. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал, а воздушное судно не получило повреждений. Известно, что во время разгона самолет по неизвестным причинам сместился вправо. В настоящее время его отправили на стоянку, где авиалайнер осмотрят технические специалисты. Пассажиры смогут поменять рейс или вернуть деньги за билеты.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В кабинете министров Украины посчитали платежки за газ и электроэнергию пенсионерки, которой депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар советовал «продать элитную собаку», чтобы оплатить коммунальные услуги. Заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив извинилась за поведение Брагара и сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский лично поручил кабмину разобраться в ситуации, передает «Украинская правда». По ее словам, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Борис Ротенберг проиграл иск к скандинавским банкам / 13 января
- Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице / 11 января
- В центре Москвы задержаны несколько десятков человек за одиночные пикеты / 31 декабря
- Так вот ты какой: Минобороны впервые показало ядерный чемоданчик изнутри / 6 декабря
- Sputnik решил оспорить санкции Эстонии в суде / 27 декабря
- Ким Кардашьян обвинили в попытке притворяться темнокожей / 20 декабря
- Роспотребнадзор заподозрил коронавирус у двоих вернувшихся из Китая крымчан / 3 февраля
- Видео: РФ выиграла битву за русскую водку / 28 января