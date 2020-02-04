Самолет с 189 людьми не смог взлететь и попал в аварию в Уфе

Самолет с 189 людьми не смог взлететь и попал в аварию в Уфе

04.02.2020, 9:12, Разное

Пассажирский авиалайнер компании «Победа», направлявшийся из Уфы в Москву, не смог подняться в воздух и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города. На борту самолета находились 189 человек, сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел утром 4 февраля. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал, а воздушное судно не получило повреждений. Известно, что во время разгона самолет по неизвестным причинам сместился вправо. В настоящее время его отправили на стоянку, где авиалайнер осмотрят технические специалисты. Пассажиры смогут поменять рейс или вернуть деньги за билеты. 



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