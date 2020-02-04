Минпромторг назвал сроки окончания испытаний танка «Армата»

Госиспытания танка на платформе «Армата» планируется завершить в этом году, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Государственные испытания танка «Армата» планируется завершить уже в 2020 году. По результатам испытаний Минобороны РФ определит сроки поставки серийно выпускаемой техники в войсковые части», – передает РИА «Новости» слова Мантурова.

Он отметил, что 2020 год особенный для отечественного танкостроения – В РФ празднуют 100-летие отрасли.

«В 1920 году вышел на испытания первый советский танк «Борец за свободу тов. Ленин». Особенно символично празднование юбилея в этом году, когда будут завершены испытания «Арматы» – праправнука первого советского танка», – сказал Мантуров.

Напомним, в понедельник гендиректор УВЗ Александр Потапов сообщил, что поставки в опытно-войсковую эксплуатацию бронетехники на платформе «Армата» разработки «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в Ростех) начнутся в 2020 году. В ходе заводских испытаний все заложенные в нее характеристики были подтверждены.





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