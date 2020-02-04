В еловых досках псковские таможенники нашли 74 тысячи пачек сигарет

Сотрудники ФТС РФ и Псковской таможни, досматривая пиломатериалы, направляемые из Белоруссии в Эстонию, нашли в еловых досках 74 тысячи пачек сигарет.
Сигареты были спрятаны искусственно сделанных полостях 3700 досок — в каждой по два блока сигарет с белорусскими акцизными марками.
Партия незаконного товара изъята, возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда табачных изделий в крупном размере".
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