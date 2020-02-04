В еловых досках псковские таможенники нашли 74 тысячи пачек сигарет

В еловых досках псковские таможенники нашли 74 тысячи пачек сигарет

04.02.2020, 9:06, Новости дня

Сотрудники ФТС РФ и Псковской таможни, досматривая пиломатериалы, направляемые из Белоруссии в Эстонию, нашли в еловых досках 74 тысячи пачек сигарет.

 

Сигареты были спрятаны искусственно сделанных полостях 3700 досок — в каждой по два блока сигарет с белорусскими акцизными марками.

Партия незаконного товара изъята, возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда табачных изделий в крупном размере".

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Разработка вакцины против коронавиурса осложняется тем, что у РФ до сих пор нет штамма этого вируса, сообщил замминистра здравоохранения Сергей Краевой. «Действительно, в настоящее время таких препаратов нет. И создать саму вакцину, имея определенную биотехнологическую платформу, несложно. Для того, чтобы просто создать конструкцию, нужно буквально несколько месяцев – от двух до пяти. … Но чтобы […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика