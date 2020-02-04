ЦБ Китая во вторник продолжил вливать ликвидность в финансовую систему

Народный банк Китая заявил, что вливания ликвидности через операции на открытом рынке на этой неделе продемонстрировали его решимость стабилизировать ожидания и восстановить доверие рынка, сообщает Reuters.

В понедельник и во вторник центробанк Китая влил в финансовую систему в совокупности 1,7 трлн юаней ($242,74 млрд) в рамках операций обратного РЕПО.

Во вторник регулятор влил в банковскую систему 500 млрд юаней ($71,21 млрд), в том числе 380 млрд в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО и 120 млрд юаней в рамках 14-дневных операций. В понедельник ЦБ Китая влил в систему 1,2 трлн юаней.

Регулятор решил помочь рынкам избавиться от паники на фоне распространения нового типа коронавируса. Однако новые объемы ликвидности не смогли успокоить трейдеров.

Финансовый рынок Поднебесной, вернувшись в понедельник к работе после длительных каникул, испытал резкое снижение. Капитализация фондового рынка сократилась на $393 млрд. Во вторник, однако, волатильность уменьшилась.

Представители регулятора ранее заявили, что намерены обеспечить рынкам стабильность и для этого задействуют все имеющиеся в распоряжении ЦБ инструменты.

Во вторник Народный банк Китая отметил, что более масштабные, чем ожидалось, вливания ликвидности должны снизить затраты на финансирование и ослабить финансовое давление на малые и микропредприятия.

Источник: Вести

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