Контрразведка уличила в коррупции уролога

Контрразведка уличила в коррупции уролога

04.02.2020, 9:05, Новости дня

Контрразведчики совместно с полицией Красноярского края уличили заведующего урологическим отделением одной из красноярских больниц во взятке и постановке ложного диагноза призывнику, сообщила пресс-служба регионального главка ФСБ.

«Военнослужащими УФСБ РФ по Центральному военному округу совместно с ГУ МВД РФ по Красноярскому краю пресечена противозаконная деятельность заведующего урологическим отделением – врача-уролога КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 4» Чеботарева И.А., совершившего преступление коррупционной направленности», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

По данным ФСБ, уролог за 50 тыс. рублей согласился помочь в уклонении от воинской службы призывнику, поставив ложный диагноз. В отношении Чеботарева было возбуждено уголовное дело.

Доктор признан виновным в получении взятки, ему назначен штраф в виде 3 млн рублей, он лишен права заниматься врачебной деятельностью три года.

Ранее в СК сообщили, что Советско-Гаванский гарнизонный военный суд Хабаровска признал бывшего командира отделения войсковой части 51460 Дмитрия Бережного виновным в дезертирстве в августе 2007 года.



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