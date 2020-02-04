Контрразведка уличила в коррупции уролога

Контрразведчики совместно с полицией Красноярского края уличили заведующего урологическим отделением одной из красноярских больниц во взятке и постановке ложного диагноза призывнику, сообщила пресс-служба регионального главка ФСБ.
«Военнослужащими УФСБ РФ по Центральному военному округу совместно с ГУ МВД РФ по Красноярскому краю пресечена противозаконная деятельность заведующего урологическим отделением – врача-уролога КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 4» Чеботарева И.А., совершившего преступление коррупционной направленности», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
По данным ФСБ, уролог за 50 тыс. рублей согласился помочь в уклонении от воинской службы призывнику, поставив ложный диагноз. В отношении Чеботарева было возбуждено уголовное дело.
Доктор признан виновным в получении взятки, ему назначен штраф в виде 3 млн рублей, он лишен права заниматься врачебной деятельностью три года.
Ранее в СК сообщили, что Советско-Гаванский гарнизонный военный суд Хабаровска признал бывшего командира отделения войсковой части 51460 Дмитрия Бережного виновным в дезертирстве в августе 2007 года.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Мы постоянно слышим о том, что курение повышает вероятность рака лёгких. Всякий рак возникает из-за генетических мутаций, которые запускают бесконтрольное клеточное деление, в результате чего клетки разрастаются в опухоль. В экспериментах с живыми клетками, обработанными веществами из табачного дыма, действительно можно увидеть, как в ДНК появляется характерный мутационный след. Однако видов рака существует довольно много, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Петрушка, корень одуванчика и сельдерей помогут человеку очистить почки от токсинов / 23 декабря
- Телевизор продолжает побеждать холодильник / 9 декабря
- Вера Брежнева рассказала о неожиданном подарке от Константина Меладзе / 3 декабря
- Мнение: Белое выстыживание, депортация американцев и неожиданный союзник США / 12 декабря
- Ангелина Вовк выйдет замуж за мужчину, который младше ее на 25 лет / 19 декабря
- Пентагон ищет способы защиты от российских «Циркона» и «Авангарда» / 20 декабря
- Эксперты назвали самые продаваемые смартфоны в мире / 25 декабря
- Мнение: 13 особенностей гигиены в разных странах, из-за которых приезжие могут попасть в неловкую ситуацию / 10 января