Организаторы собрания избирателей демократов в США не смогли подсчитать голоса

Организаторы собрания избирателей демократов в США не смогли подсчитать голоса

04.02.2020, 9:05, Новости дня

Первые кокусы (собрания избирателей) Демократической партии в штате Айова в США завершились конфузом организаторов из местного отделения партии. Они не смогли вовремя опубликовать результаты голосования.

Первые результаты должны были появиться с закрытием избирательных участков в 21.00 по местному времени (6.00 мск), но задержались на неопределенное время. В отделении Демократической партии в Айове заявили о «несоответствиях в трех параметрах данных», которые отправляют организаторам выборов с участков, передает РИА «Новости».

«Основные данные и бумажные отчеты надежны, просто потребуется время для сообщения результатов», – сообщила директор по коммуникациям демократов в Айове Манди Макклур, уточнив, что речи о «взломе или вторжении» в сети партии не идет.

Как информирует Associated Press, партийное начальство начало экстренную телеконференцию со штабами кандидатов, однако штаб Джо Байдена уже открыто выразил свое возмущение действиями организаторов и потребовал объяснений.

При этом другие кандидаты начали разъезжаться из штата, не дожидаясь официальных данных.

Отмечается, что у демократов в гонке остается 11 кандидатов, семь из которых претендуют на победу в Айове. Этот штат отправляет только 41 делегата из 4 тыс. на партийный съезд в июле, но при этом результаты Айовы считаются важными, так как показывают фаворитов и аутсайдеров кампании.

Сезон праймериз завершится в июле, когда две партии США назовут своих кандидатов в президенты.

Ранее стало известно, что YouTube собрался следить за чистотой выборов в США.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Мы постоянно слышим о том, что курение повышает вероятность рака лёгких. Всякий рак возникает из-за генетических мутаций, которые запускают бесконтрольное клеточное деление, в результате чего клетки разрастаются в опухоль. В экспериментах с живыми клетками, обработанными веществами из табачного дыма, действительно можно увидеть, как в ДНК появляется характерный мутационный след. Однако видов рака существует довольно много, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика