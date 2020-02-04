Власти Макао решили закрыть все казино

Власти Макао решили закрыть все казино

04.02.2020, 8:58, Новости дня

Глава администрации Макао Хэ Ичэн распорядился закрыть все казино в городе на две недели, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса.

Дата закрытия всех казино в Макао будет согласована позже, передает ТАСС со ссылкой на адиостанцию Ар-ти-эйч-кей.

Ранее в Макао выявили 10 случаев заражения новым коронавирусом.

Напомним, в Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.

Газета ВЗГЛЯД писала, как страх перед эпидемией привел к распространению китаефобии.



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Последнее: Глава администрации Макао Хэ Ичэн распорядился закрыть все казино в городе на две недели, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. Дата закрытия всех казино в Макао будет согласована позже, передает ТАСС со ссылкой на адиостанцию Ар-ти-эйч-кей. Ранее в Макао выявили 10 случаев заражения новым коронавирусом. Напомним, в Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, […]

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