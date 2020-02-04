Коллекторам разрешат скрывать свои полные имена и работать под цифровыми псевдонимами

Коллекторам разрешат скрывать свои полные имена и работать под цифровыми псевдонимами

04.02.2020, 8:57, Новости дня

Сотрудникам коллекторских агентств и банков могут позволить общаться с должниками, не раскрывая своих имен, — представляясь с помощью цифровых идентификаторов. Об этом пишет РБК со ссылкой на новую версию закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц».

Изменения в документе направлены на «защиту персональных данных сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов», отмечает издание.

Сейчас коллекторы по закону обязаны представляться должникам в начале разговора по телефону и при личной встрече. Они должны сообщить свою фамилию, имя и отчество, прежде чем упоминать о задолженности.



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Последнее: Сотрудникам коллекторских агентств и банков могут позволить общаться с должниками, не раскрывая своих имен, — представляясь с помощью цифровых идентификаторов. Об этом пишет РБК со ссылкой на новую версию закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». Изменения в документе направлены на «защиту персональных данных сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов», отмечает издание. Сейчас […]

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