Проект: Семья главы ВГТРК владеет недвижимостью на Рублевке стоимостью 1,7 млрд рублей

Семья главы ВГТРК Олега Добродеева владеет недвижимостью на Рублевке стоимостью 1,7 млрд рублей. Об этом сообщает «Проект». Как отмечает издание, информации о доходах Добродеева в открытом доступе нет. Добродеев всю жизнь проработал на телевидении, а главой ВКТРК — почти 20 лет. В 2018 году убыток холдинга составил почти 25 млрд рублей.
Как выяснил «Проект», жена Добродеева Марина несколько лет назад стала владелицей особняка в коттеджном поселке «Балатон» на Рублево-Успенском шоссе. У нее 1,1 гектара земли и два дома общей площадью более 3 тыс. кв. метров. Участок такой же площади с домом в этом поселке продаются за 846 млн рублей.
Сын Добродеева — генеральный директор Mail.ru Group. У Бориса Добродеева и его жены в совместной собственности более 60 соток в коттеджном поселке «Жуковка 21». Участки такой же площади с домами сейчас выставлены на продажу по цене от 883 млн до 1,7 млрд рублей.
Добродеев-младший с женой приобрели участок в 2014 году у некоего Александра Ксенжука. Как отмечает «Проект», так же зовут подмосковного бизнесмена, которого за год до этого Следственный комитет объявил в розыск по делу о мошенничестве с землей в Одинцовском районе.
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