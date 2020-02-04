Выборы в США 2020. В штате Айова прошли первые кокусы Демократической партии

3 февраля в американском штате Айова прошли первые кокусы Демократической партии – собрания для первичного выдвижения кандидатов от политсилы на президентские выборы 2020 года. Как сообщает The New York Times, итоги кокусов не были обнародованы после их завершения.
В партии объяснили задержку с публикацией данных «несоответствиями». При этом пресс-служба демократов отрицает факт взлома компьютерной сети или иного вторжения извне.
В кокусах приняли участие семь претендентов на участие в президентской гонке, включая экс-вице-президента Джо Байдена, сенаторов Элизабет Уоррен и Берни Сандерса, которых считают фаворитами при выдвижении единого кандидата от Демократической партии.
По традиции, кокусы в Айове открывают события политического календаря в ходе борьбы за кресло в Белом доме, пишет «Голос Америки». В связи с этим победитель может получить дополнительный стимул в других штатах или даже вытеснить из гонки тех кандидатов, которые получат плохие результаты в Айове.
При этом в штате проживает менее одного процента населения страны, это в основном белые американцы, поэтому Айова не отражает свойственное стране расовое и этническое разнообразие.
Официальное выдвижение кандидатов происходит во время партийных праймериз.
Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 3 февраля в американском штате Айова прошли первые кокусы Демократической партии – собрания для первичного выдвижения кандидатов от политсилы на президентские выборы 2020 года. Как сообщает The New York Times, итоги кокусов не были обнародованы после их завершения. В партии объяснили задержку с публикацией данных «несоответствиями». При этом пресс-служба демократов отрицает факт взлома компьютерной сети или […]
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