Великобритания к 2035 году запретит продажу гибридных автомобилей

Великобритания к 2035 году запретит продажу гибридных автомобилей

04.02.2020, 8:52, Новости дня

Сегодня стало известно о возможном запрете на продажу дизельных, бензиновых и гибридных автомобилей уже к 2035 году на британском рынке.

В свою очередь, такие данные озвучили представители премьер-министра Великобритании. Несмотря на то, что ранее были объявлены более продолжительные сроки для полного запрета продаж бензиновых и дизельных автомобилей, однако теперь намерены ужесточить правила несколько раньше. Таким образом, в Великобритании серьезно подошли к вопросу сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу.

Напомним, схожие правила намерены ввести во многих европейских странах, однако пока точные сроки и способы реализации данных планов не указываются. Одновременно с этим повышается популярность гибридных и электрических автомобилей.



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Последнее: Сегодня стало известно о возможном запрете на продажу дизельных, бензиновых и гибридных автомобилей уже к 2035 году на британском рынке. В свою очередь, такие данные озвучили представители премьер-министра Великобритании. Несмотря на то, что ранее были объявлены более продолжительные сроки для полного запрета продаж бензиновых и дизельных автомобилей, однако теперь намерены ужесточить правила несколько раньше. Таким […]

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