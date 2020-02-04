Toyota начала старт заказов на кроссовер Toyota Wildlander в Китае

Японская компания Toyota объявила о приеме предварительных заказов на кроссовер Toyota Wildlander в Китае.
В свою очередь, официальная премьера данного автомобиля состоялась осенью минувшего года. Данная модель представляет собой более модернизированную модификацию Toyota RAV4. Приобрести кроссовер Toyota Wildlander на китайском рынке можно по цене от 170 тысяч рублей. Известно, что новая модель получит 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 171 л.с.
Также для китайских клиентов в скором времени появится гибридная модификация, которая имеет суммарную мощность агрегатов 222 л.с. Помимо переднеприводной версии, покупатели также в дальнейшем смогут выбрать автомобиль с полным приводом.
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